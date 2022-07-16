غارسيا يُقنع مدافع ليون الفرنسي بالانتقال إلى النصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اقترب نادي النصر من حسم صفقة دفاعية مميزة من الدوري الفرنسي، وذلك بعد توصية مدرب النصر الجديد، الفرنسي رودي جارسيا.

وعلمت مصادر «الميدان» أن جارسيا نجح في إقناع الدولي البلجيكي جايسون دينايير، مدافع ليون الفرنسي، بتمثيل النصر في الموسم المقبل.

ويعمل النصر بقوة لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، إذ تعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بالإضافة إلى الظهير الأيسر الإيفواري غسيلان كونان.

وأنهى النصر، الموسم الماضي في المركز الثالث بسلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كما اكتفى بالوصول إلى ربع نهائي كأس الملك بعد الخسارة أمام غريمه الهلال بهدفين مقابل واحد.