مانشستر سيتي يُجدد عقد رياض محرز لـ 3 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد نجمه الجزائري رياض محرز حتى صيف عام 2025.

موقع مان سيتي ذكر أن محرز صاحب الـ31 عامًا كان عاملًا مساعدًا في فوز السيتي بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2021/ 2022.

محرز ظهر مع مانشستر سيتي منذ 2018 في 189 مباراة مسجلًا 63 هدفًا وصانعًا 45 تمريرة حاسمة.

وقال محرز بعد التجديد: “أنا سعيد بتجديد العقد مع مانشستر سيتي، إنه لشرف كبير لي أن أكون جزءًا من هذا الفريق العظيم”.

يذكر أن رياض محرز كان انضم لصفوف مانشستر سيتي في 2018 قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

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محرز فاز بـ 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وبلقب في كأس السوبر الإنجليزي وبلقب في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.