اخبار دوليه – السعودية والولايات المتحدة توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تعاون

محمد بن مسعود - الدمام - وقع‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ووزراء‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاتصالات‭ ‬والصحة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬18‭ ‬اتفاقية‭ ‬ومذكرات‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والاتصالات‭ ‬والفضاء‭ ‬والصحة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬واس‮»‬،‭ ‬تأتي‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬واسعة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة،‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬13‭ ‬اتفاقية‭ ‬وقعتها‭ ‬وزارة‭ ‬الطاقة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الاستثمار،‭ ‬والهيئة‭ ‬الملكية‭ ‬للجبيل‭ ‬وينبع،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الأميركية‭ ‬الرائدة،‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬بوينج‭ ‬لصناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬وريثيون‭ ‬للصناعات‭ ‬الدفاعية،‭ ‬وشركة‭ ‬ميدترونيك،‭ ‬وشركة‭ ‬ديجيتال‭ ‬دايجنوستيكس،‭ ‬وشركة‭ ‬إيكفيا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الأميركية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والسياحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والتصنيع‭ ‬والمنسوجات‭.‬

كما‭ ‬وقعت‭ ‬الهيئة‭ ‬السعودية‭ ‬للفضاء‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬،‭ ‬اتفاقية‭ ‬‮«‬أرتميس‮»‬‭ ‬لاستكشاف‭ ‬القمر‭ ‬والمريخ‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬،‭ ‬للانضمام‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستكشاف‭ ‬المدني‭ ‬واستخدام‭ ‬القمر‭ ‬والمريخ‭ ‬والمذنبات‭ ‬والكويكبات‭ ‬للأغراض‭ ‬السلمية‭.‬

ووقعت‭ ‬وزارة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ (‬IBM‭) ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتأهيل‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شاب‭ ‬وفتاة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬ضمن‭ ‬ثماني‭ ‬مبادرات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬مركزاً‭ ‬محورياً‭ ‬للتقنية‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭.‬

كما‭ ‬وقعت‭ ‬وزارة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاتصالات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الأمريكية‭ (‬NTIA‭)‬،‭ ‬تتضمن‭ ‬تعاون‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تقنيات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬والجيل‭ ‬السادس،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تسريع‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬وتيرة‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الرقمية‭ ‬بالمملكة‭.‬

ووقع‭ ‬البلدان،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬تتضمن‭ ‬تحديد‭ ‬مجالات‭ ‬ومشروعات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والعمل‭ ‬المناخي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستخدامات‭ ‬السلمية‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭.‬

كما‭ ‬وقعت‭ ‬وزارتا‭ ‬الصحة‭ ‬السعودية‭ ‬والأمريكية‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬والبحوث،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬والمنظمات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لمواجهة‭ ‬قضايا‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والتحديات‭ ‬الطبية‭ ‬والعلمية‭ ‬والبحثية،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبراء‭ ‬والأكاديميين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬المشترك‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية،‭ ‬والتطبيق‭ ‬السليم‭ ‬لنظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحية،‭ ‬والبحث‭ ‬والتطوير‭ ‬والابتكار‭ ‬الصحي‭.‬