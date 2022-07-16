شاهد ردة فعل مضحكة لـ “دبّ” يتفاجأ بانعكاس صورته في المرآة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مضحك يظهر ردة فعل دب عملاق شاهد نفسه في المرآة بالصدفة.

وتفاجأ الدب بصورته التي شاهدها في مرآة منصوبة بإحدى الغابات التي لم يحدد مكانها، وفقا لما ذكر موقع “إنديا تي في”.

المرآة، التي يبدو أنها أقيمت على عمود في الغابة، لفتت انتباه الدب، الذي يمر عبر المنطقة، وبمجرد ما لاحظ الحيوان انعكاس صوره في المرآة أصيب بصدمة.

وشوهد الدب لأول مرة وهو يقفز بعيدًا عن المرآة، ثم نظر إليها مرة أخرى ليجد ما إذا كان هناك بالفعل حيوان آخر. ثم انتقل بسرعة إلى الجزء الخلفي من المرآة، ليرى ما إذا كان “الدب الآخر” يقف خلفه ولكنه لم يعثر عليه.

وبعد أن استشاط غضباً، سحب المرآة على الأرض، لعله يجد “الدب الآخر”، لكن عبثا كان يحاول.

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ونجح الفيديو في الحصول على أكثر من 14000 إعجاب ومئات التعليقات في يوم واحد فقط.