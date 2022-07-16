شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الراشد يستقيل من لجنة المسابقات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في ساعات متأخرة من أمس الجمعة، عم استقالته من منصبه.



استقالة الراشد من لجنة المسابقات

وكتب الراشد عبر حسابه الرسمي في موقع التغريدات القصيرة "تويتر":"بعد ثلاثة مواسم من العمل في رئاسة لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، والتي آثرت الاستمرار طوالها رغم ظروفي العملية استجابة وتقديرًا للزملاء".

وتابع:" فقد قدمت اعتذاري رسميًا قبل نهاية الموسم الحالي عن الاستمرار كرئيس للجنة مع نهاية الموسم، مع دعواتي للرئيس المقبل بالتوفيق والنجاح".



وكان أحمد الراشد، تولى رئاسة لجنة المسابقات بعد انفصالها عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في عام2019-2020.

هبوط أهلي جدة:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهبط أهلي جدة بعد تعادله سلبيًا مع نظيره الشباب، في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي، حيث كان يحتاج لتحقيق الفوز من أجل الهروب من فخ التعادل.