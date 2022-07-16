شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم الجماهير.. الحارس المصري أحمد يحيى يعلن اعتزاله كرة القدم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المصري أحمد يحيى، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، عن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي، على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه مع سيراميكا كليوباترا.

أحمد يحيى يعتزل رسميًا

وكتب يحيى عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا جمهور مصر على الدعم والمساندة، شكر الله سعيكم جميعًا ولا يريكم الله مكروه أو سوء في عزيز لديكم يارب".

وتابع: "بعد أحداث الأمس قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا، وانا لله وانا اليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم ".



ما هي أزمة أحمد يحيى؟

أحمد يحيى، خاض مباراة مع فريقه الاتحاد السكندري، ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة هزيمة ثقيلة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، لتنهال الجماهير بالهجوم على الحارس، بعد الأهداف التي سكنت شباكه.



وكان أحمد يحيى، يشارك في المباراة بعد وفاة شقيقه بيومين فقط، وكان متاثرًا بشكل كبير، ولم يتحمل هتافات الجماهير ليترك اللقاء في الشوط الثاني ويدخل في نوبة بكاء.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الزمالك - المركز الأول - 54 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 50 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 48 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 39 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 37 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 34 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 31 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 29 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 28 نقطة.

11- إنبي- المركز الحادي عشر - 27 نقطة.

12- المصري - المركز الثاني عشر - 27 نقطة.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 26 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 23 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 23 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 20 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 19 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 14 نقطة.