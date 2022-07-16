شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس وزراء العراق يتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، في جدة، أمس، ورئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة د.ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري. فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل، ووزير التجارة د.علاء أحمد حسن، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة د.عبدالستار الجنابي.

وكان رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، وصل إلى جدة، أمس، للمشاركة في «قمة جدة للأمن والتنمية». وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية. كما كان في الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير البيئة والمياه والزراعة م.عبد الرحمن الفضلي «الوزير المرافق»، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة د.عبدالستار الجنابي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.