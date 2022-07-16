اخبار السعوديه

ولي العهد يتقدم مستقبلي ولي عهد البحرين لدى وصوله جدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتقدم مستقبلي ولي عهد البحرين لدى وصوله جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، إلى جدة، أمس، لحضور «قمة جدة للأمن والتنمية». وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية . كما كان في الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا