شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس بايدن يناقشان سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جوزيف بايدن، في قصر السلام بجدة، أمس، جلسة مباحثات رسمية. كما رأس سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي اجتماعاً موسعاً للجانبين.

صداقة تاريخية

وجرى استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم.

اجتماع موسع

حضر جلسة المباحثات الرسمية والاجتماع الموسع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية «الوزير المرافق»، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د.مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير.

الوفد الأمريكي

وحضر من الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائبة مساعد الرئيس نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة آن نويبرغر، ونائب مساعد الرئيس المنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي بريت ماكغريغ، والمنسق الرئاسي الخاص آموس هوكستاين، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والمبعوث الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، ومدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي ستيفاني هاليت.