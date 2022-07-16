شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 6 مخالفات «صحية» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت إدارة صحة البيئة ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 6 مخالفات صحية، وذلك من خلال جولاتها الميدانية المستمرة على المنشآت الصحية، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

وكثفت إدارة النظافة أعمالها في الكنس الآلي بشوارع الظهران، لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقًا لجودة الحياة وأنسنة المدن، ضمن رؤية المملكة 2030.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.