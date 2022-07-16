شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف مستفيد من حملة «صحة الشرقية» لرفع وعي الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت المبادرة التوعوية التي نفذتها مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لضيوف الرحمن المسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي أكثر من 5 آلاف حاج، وتوزيع الهدايا عليهم، وحثهم على الاستفادة من الباركود التوعوي، الذي يهدف لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج، وتزويدهم بالمعلومات الصحية السليمة، ‏والنصائح الطبية المهمة ‏لتجنب المشاكل الصحية.

شملت المبادرة التعريف بأبرز الأعراض ‏والعلامات للأمراض الشائعة والمشاكل الصحية في الحج، ومن أشهرها ضربات الشمس، والإجهاد الحراري بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة استعمال المظلات الشمسية للحماية منها، وتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة لتجنب ‏المضاعفات الصحية والاهتمام بالأدوية من حيث طرق حفظها واستعمالها.

وأكدت صحة الشرقية أهمية الالتزام بالتطعيمات التي تقوي المناعة ضد فيروس «كورونا»، والإنفلونزا الموسمية التي تسهم في تعزيز المناعة المجتمعية للتقليل من الإصابة بالأمراض المعدية وتخفيف شدتها.

ولفتت إلى أن التطعيمات اللازمة للحجاج من داخل المملكة، تشمل الحمى الشوكية لمَن لم يتلقوا التطعيم خلال الخمس سنوات الماضية، والإنفلونزا الموسمية.

من ناحيته، أسهم بنك الدم الإقليمي في الدمام، بدعم بنوك الدم بالمشاعر المقدسة بـ 500 وحدة دم من جميع الفصائل، وذلك ضمن مبادراتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج.

وقال مدير التواصل والعلاقات العامة بصحة الشرقية مطلق الجلعود، إن صحة الشرقية مستمرة في دعمها وحرصها على المشاركة والدعم لمواسم الحج بالقوى العاملة في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، التي قدرت بأكثر من 500 كادر طبي وإداري من مختلف التخصصات من منسوبيها، والإشراف على إرسال 12 سيارة إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية من مستشفيات المنطقة.