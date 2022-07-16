شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة أعمدة الإنارة بالحدائق والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثف قسم الكهرباء ببلدية محافظة النعيرية، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بحدائق ومتنزهات المحافظة، ضمن جهودها لتحسين وتطوير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وواصلت البلدية أعمال النظافة العامة وكنس وإزالة الرمال بمداخل المحافظة وشوارعها الرئيسية، إضافةً إلى الجولات التفتيشية المستمرة، التي تنفذها الفرق الرقابية؛ لتعزيز السلامة الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الصحية على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.