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«مهن الشباب».. منصة للاستفادة من الطاقات والمواهب

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الدمام - شريف احمد - أطلق مجلس شباب المنطقة الشرقية، منصة «مهن الشباب»، وذلك لحصر المهن الشبابية، والترويج لها، ونشرها للجهات المستفيدة ذات العلاقة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمهارات الشباب.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية م. حسام الغريب: إن منصة «مهن الشباب»، التي أطلقها المجلس تأتي للاستفادة من طاقات الشباب ومواهبهم وتمكينهم في قطاع الأعمال عبر تنظيم البحث عن الكفاءات الشابة، إضافةً إلى خلق حلقة لربط الشباب بطريقة فعالة مع المجتمعات الممكنة للتعريف بإمكاناتهم ومهاراتهم.

يذكر أن منصة «مهن الشباب» هي أحد المشاريع، التي أطلقها مجلس شباب المنطقة بشراكة تقنية مع وثوق للتقنيات؛ لتهيئة الشباب على رسم مسار واعد والأخذ بيدهم وتوفير الوسائل المختلفة، لدعم المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها في محافظات المنطقة الشرقية كافة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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