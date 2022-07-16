شكرا لقرائتكم خبر عن 4 منهم بالشرقية.. 6 ميداليات لطلاب المملكة بـ«أولمبياد الرياضيات الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصد المنتخب السعودي للرياضيات، ممثلاً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، 6 ميداليات وهي «فضيتان و4 برونزيات»، وذلك في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 «IMO» المقام في مملكة النرويج، من بين 589 طالبًا وطالبة، يمثلون 106 دول، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المملكة في هذه المسابقة، البالغ عددها 17 مشاركة سابقة، وبهذا الإنجاز، ارتقت المملكة 16 مركزًا، لتحتل الترتيب 22 لهذا العام من بين الدول المشاركة في دورة هذا العام من الأولمبياد.

رقم قياسي

وفاز الطالب مروان خياط، من إدارة تعليم مكة المكرمة بميدالية فضية، ليضيفها إلى رصيده السابق، محلقا في سماء الإبداع بخمس عشرة جائزة عالمية، محققاً رقماً قياسياً باسم المملكة، وحصد الطالب هادي العيثان من تعليم الأحساء ميدالية فضية، والطالب محمد الدبيسي من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، والطالب علي الرمضان من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، والطالب مهدي البيك من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، والطالب معاذ الغامدي من تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية.

أعلى درجة

وقالت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، د. آمال الهزاع: إن هذه هي المرة الأولى، التي يحقق فيها المنتخب السعودي 6 ميداليات في الأولمبياد لكل أعضاء الفريق السعودي، وبمجموع درجات 168، وهو ما يمثل زيادة قدرها 44 درجة عن أعلى مجموع حققه المنتخب سابقا في 2019، إلى جانب تحقيق أعلى درجة لطالب سعودي، وهي 32، وهي أعلى بست درجات عن أعلى درجة لطالب سابق في 2019.

جهود مشتركة

وبيّنت أن المملكة تجاوزت في الترتيب كلاً من: أستراليا، وسنغافورة، والبرازيل، والهند، وتركيا، وفرنسا، وإندونيسيا، والمكسيك، وهنغاريا، مفيدة أن هذا الإنجاز الجديد نتاج جهود مشتركة ومثمرة بين مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم، للاستثمار في الطاقات السعودية الموهوبة والمبدعة والإسهام في تحقيق الأولويات التنموية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومشاريعها التنموية.

تدريب مكثف

وأكدت أن الطلاب يمرون بتدريب مكثف، بمعدل 1200 ساعة سنوياً، محلياً ودولياً، بالمسار العلمي الذي يختاره الطالب، على أيدي نخبة من المدربين المحليين وخبراء أولمبياد دوليين، وبدعم من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود، مضيفة إن تفوق الطلاب السعوديين على طلاب وطالبات من عدة دول متقدمة وذات باع طويل في مسابقات الرياضيات الدولي، يؤكد صحة النهج الذي تنتهجه «موهبة» ووزارة التعليم لإعداد وتأهيل وتمكين الموهوبين السعوديين.

تفوق وإنجاز

من جهته، قدم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالله القرني، أجمل كلمات التهنئة والتبريكات للطلبة الموهوبين الفائزين من مدارس قطاع القطيف في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2022م، مثنيًا على تميزهم، ومنوهًا بتفوقهم وإنجازهم.

آمال وطموحات

وألقى الضوء على مهارات هؤلاء الموهوبين في علم الرياضيات، في أكبر مسابقة لطلبة التعليم العام على مستوى دول العالم، لافتا إلى كونهم علماء المستقبل، وتعقد عليهم الآمال والطموحات في الإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير، التي يشهدها الوطن؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030 والسعي الدؤوب إلى بلوغ مكتسباتها.

دعم وتشجيع

كانت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة النرويجية أوسلو، قد استقبلت المنتخب السعودي للرياضيات، برعاية سعادة السفيرة آمال بنت يحيى المعلمي، التي حضرت حفل افتتاح أولمبياد الرياضيات الدولي؛ دعما للمنتخب السعودي للرياضيات، وتشجيعا لأدائه.

نتائج الطلاب

وجاءت نتائج المنتخب السعودي كالتالي «الميدالية الفضية للطالب هادي بن علاء بن حسن العيثان - مدرسة الأنجال الأهلية الثانوية بالهفوف - الميدالية الفضية للطالب مروان بن محمد بن مروان الخياط - مدرسة الفلاح الأهلية الثانوية بمكة المكرمة - الميدالية البرونزية للطالب محمد بن حسين بن جاسم الدبيسي - مدرسة التهذيب الأهلية الثانوية بسيهات - الميدالية البرونزية للطالب علي بن عبدالله بن راضي الرمضان - مدرسة التهذيب الأهلية الثانوية بسيهات - الميدالية البرونزية للطالب مهدي بن صالح بن مهدي البيك - مدرسة دار الحكمة الثانوية بالقطيف - الميدالية البرونزية للطالب معاذ بن أحمد بن محمد الغامدي - مدرسة الفلاح الأهلية الثانوية بمكة المكرمة».