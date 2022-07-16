شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزء من طريق «أبو بكر الصديق» في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وكالة المشاريع في أمانة محافظة حفر الباطن، أمس، جزءًا من طريق أبو بكر الصديق من تقاطع طريق الملك فيصل إلى تقاطع طريق الأمير نايف، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، مهيبةً بمستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية.

ورفعت الإدارة العامة للنظافة 12 طنًا من النفايات من الحدائق العامة والمتنزهات، خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال 42 جولة رقابية، نفذها 7 مراقبين.

على جانب آخر، دعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صوّر وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.