شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين والرئيس الأمريكي يستعرضان العلاقات التاريخية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء، في قصر السلام بجدة، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.