بعد المحاكمة.. جوني ديب يطرح ألبومًا موسيقيًا

محمد بن مسعود - الدمام - يطرح الممثل جوني ديب الجمعة القادمة ألبومًا مع عازف الغيتار الشهير جيف بيك، كما يتحضر لإجراء جولة أوروبية، في ظل سعيه لتقديم صورة جديدة بعيدًا عن أجواء المحاكمة التي أجريت أخيرًا بشأن علاقته المضطربة مع طليقته أمبير هيرد.

ويحمل هذا الألبوم عنوان «18»، ويضم بصورة خاصة نسخًا جديدة لأعمال معروفة، ولن يكون محطة رئيسة في مسيرة جيف بيك، العضو في فرقة «ياردبيردز» والمواكب لديفيد بووي، الذي بلغ الشهر الماضي عامه الثامن والسبعين.

وبينما ظهر الانسجام بين الثنائي في أغنية «أيزوليشن» لجون لينون، شكّلت أغنية «واتس غوينغ أون» لمارفن غاي فرصة ليقدم عازف الغيتار الإنجليزي وصلة انفرادية، بينما بقي صوت المغني الشهير بعيدًا عن العمق الموجود في أداء الأغنية الأصلية.

ويضم العمل أيضًا نسخة من أغنية «فينوس إن فورس» لـ«فلفت أندرغراوند» بطابع موسيقي من أجواء الروك أند رول الصناعي، يبدو فيها هنا أيضًا صوت الممثل البالغ 59 عامًا أقل قوة من الأغنية الأصلية.