قاضٍ يُشهر سلاحه على المحامين في المحكمة

محمد بن مسعود - الدمام - اتُّهم قاضٍ في ولاية وست فيرجينيا الأمريكية بشهر مسدّسه من نوع كولت، على المحامين في قاعة المحكمة خلال قضية تتعلق برسوم الوقود الأحفوري.

وقدّمت المحامية لورين فارنادو تقريرًا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد القاضي ديفيد هوميل جونيور، الذي أشرف على النظر في القضية بمنطقة نيو مارتينسفيل، وصوّب مسدسه على فريق المحامين.

وأعربت فارنادو، التي تمثل شركة «EQT» للاستثمارات ضد مالكي الأراضي الذين أقاموا دعوى على الشركة لدفع المال من استخراج الوقود الأحفوري على أراضيهم، عن استغرابها من تصرف القاضي، وتهكّمه منها لوجود فريق أمني خاص، والتي ادّعت أنه يرافقها منذ عام 2020 بعد تعرّضها للتهديد بالقتل في مطعم. وقال القاضي للمحامية عند شهر سلاحه: «فوهة مسدّسي أكبر من فوهة الأسلحة التي يحملها فريقك الأمني»، إضافة إلى السخرية من أحد عناصر الفريق الأمني الذي كان يحمل حقيبة يد.