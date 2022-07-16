قمر اصطناعي بوزن كيلوغرام في الفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية من مركز غيانا للفضاء الفرنسي القمر الاصطناعي الأول «سبيس ريد مون» بوزن كيلوغرام، ويبلغ قياسه 10 سنتيمترات على كل جانب من جوانبه، ودخل المدار بنجاح بواسطة معهد أبحاث «سِرن»؛ ‏أضخم مختبر في العالم لفيزياء الجسيمات، بالتعاون مع جامعة مونبلييه الفرنسية.

وصمم الباحثون القمر الاصطناعي لدراسة آثار الإشعاع الكوني على الإلكترونيات، وهو نسخة مصغرة من جهاز مراقبة إشعاع كبير.

وأُرسل القمر الاصطناعي إلى مدار حزام «فان آلن» الإشعاعي، ويمتد الحزام الخارجي فوق الأرض من 1000 إلى 60 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض.

ويوضح ماركوس بروغر، رئيس مجموعة المناطق التجريبية في معهد الأبحاث: «سيعمل القمر على مسح مدار غير عادي، إذ تكون مستويات الإشعاع في أعلى مستوياتها».

يُعد القمر الاصطناعي أداة خفيفة الوزن ومنخفضة الطاقة، وهو مثالي لمهام الفضاء التي تتحمل المخاطر في المستقبل، وفقًا للباحثين.