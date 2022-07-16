وفاة «الشيف عمر» الطفل المغربي من ذوي الهمم

محمد بن مسعود - الدمام - ودّع المغاربة الطفل عمر من ذوي الهمم المعروف بـ«الشيف عمر»، الذي تُوفي الخميس.
وتُوفي الطفل المغربي عمر عرشان، الشهير بلقب «الشيف عمر»، بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يقارب 16 عامًا، بعد أن أعلنت والدته خبر وفاته عبر صفحتها الرسمية على منصة «إنستغرام».
وعُرف الشيف عمر بتقديمه لمحتوى رقمي هادف كان يدافع من خلاله عن ذوي الاحتياجات الخاصة، ويسلط الضوء على حقوقهم في ممارسة حياتهم اليومية بشكل عادي مثل باقي الأشخاص.
كما اشتهر عمر بعشقه لفن الطبخ ومشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي حبه لهذا الفن، من خلال مقاطع فيديو حازت على ملايين المشاهدات، بعد أن كان يعدّه متنفسًا يساعده على التغلب على مرضه النادر.
بدوره، كتبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في المغرب عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «تلقينا ببالغ الحزن والحسرة نبأ وفاة الطفل اليافع الشاف عمر، مناصر قضايا حقوق الطفل. وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة يونيسف بالمغرب إلى عائلة الفقيد عمر بأحر التعازي والمواساة القلبية».
وبفضل مقاطع الفيديو التي ينشرها حول الطبخ والتوعية بمخاطر التنمر من أصحاب الهمم، اختير الشيف عمر ليكون شخصية الويب في مسابقة «موروكو ويب أووردز» (Morocco Web Awards) العام 2017، بحسب «يورونيوز».
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