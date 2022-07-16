سعودية احترفت العزف على ثلاث آلات موسيقية

محمد بن مسعود - الدمام - ما بين الشغف والموهبة، استطاعت الفنانة السعودية ميان أكرم أن تحرك هذه الأوتار لتضع بصمتها الخاصة في عالم العزف، لتبرز مع أشهر الفنانين وتقدم إبداعها الفني الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال مشاركتها في حفل الفنان تامر حسني، والذي حققت من خلاله جماهيرية عالية وحضورًا فنيًا مميزًا.
وفي حديثها لـ«العربية.نت»، روت قصة تميزها في العزف من الطفولة وعشقها لسماع المعزوفات الفنية على الجيتار والبيانو والعود.
في حالة البحث عن الذات ما بين الغناء والعزف شعرت بأنها ترى نفسها عازفة في المقام الأول، وعلى الرغم من أنها تمتلك صوتًا مميزًا، وأنها تحب الغناء منذ وقت طويل، ولكنها فضلت دخول المجال الفني عازفة محترفة على ثلاث آلات تبعًا لقلة وندرة الشابات السعوديات في هذا المجال.
وظهرت في الآونة الأخيرة تغني بعد أن أصيبت بكسر في يدها منعها من العزف، فأظهرت للعلن إمكاناتها الصوتية من خلال منشورات «إنستغرام»، وكذلك من خلال أغنيتين بالتعاون مع الفنان عبدالله آل محمد ولاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المتابعين، مؤكدة أنها تتطلع لعمل أغنية خاصة بها في الأيام المقبلة.
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