محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن موسم جمرة القيظ يبدأ غدًا السبت. وأضاف الحصيني، عبر تويتر، أن أول أيام ثاني الجوزاء “الجوزاء الثانية” هي “الهنعة” وعدد أيامه 13 يومًا. وتابع الباحث في الطقس، أنه من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، حيث المنزلة الرابعة من منازل الصيف، وتزداد في نوئها الرطوبة على السواحل في الشرقية والغربية والخليج. وأكمل، أن تلك الفترة ينصح خلالها ينصح فيها بالإكثار من ري المزروعات، كما يكثر خراف التمر بأنواعه. وواصل الحصيني، أن درجة الحرارة العظمى في فترة “الهنعة” على معظم تتراوح من 41 إلى 49 درجة مئوية أما درجة الحرارة الصغرى بين”25″و” 34 درجة مئوية. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يكشف عن موعد بداية موسم جمرة القيظ.. ويوضح أبرز سماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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