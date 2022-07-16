شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الكرة المصرية وبالأخص عشاق المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لها في المباراة التي ينتظرها محبي كرة القدم المصرية بشكل عام لما يتمثل من قوة ضاربة للفريقين.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويأتي موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم السبت الموافق 16 يوليو الجارى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالإضافة إلى المواجهة سوف تحتضنها ملعب ستاد الدفاع الجوى معقل فريق بيراميدز.

وتنطلق فعاليات المواجهة القوية والمنتظرة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

وكانت نتيجة الدور الأول من البطولة قد أنتهت على واقع تقدم وفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة قدم فيها رفقاء محمد مجدي أفشة أداء كبير.

جانب من مباراة الاهلي وبيراميدز

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المُقرر أن تذُاع فعاليات مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات.

مباراة الاهلي وبيراميدز الدور الأول