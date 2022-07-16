اخبار دوليه – مباحثات بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي.. وتوقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق

محمد بن مسعود - الدمام - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة الجمعة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وجرى خلال اللقاء، «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وحضر اللقاء، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.
فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل، ووزير التجارة علاء أحمد حسن، وسفير العراق لدى المملكة عبدالستار هادي الجنابي.
وكان الكاظمي قد وصل في وقت سابق الجمعة إلى جدة للمشاركة في «قمة جدة للأمن والتنمية».
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.
الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة العراق
في سياق متصل، وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء العراقية، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب العراق، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار.
وبحسب «واس»، يأتي توقيع هذا العقد، «ترجمةً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» انطلاقًا من حرصهم على تنمية العراق وازدهاره.
ووقع العقد من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور نايف العبادي، ومن جانب وزارة الكهرباء العراقية المهندس عادل كريم المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء.
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