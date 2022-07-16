اخبار دوليه – مباحثات بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي.. وتوقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق

محمد بن مسعود - الدمام - التقى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬الجمعة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وفرص‭ ‬التعاون‭ ‬الواعدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬واس‮»‬‭.‬

وحضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬ووزير‭ ‬التجارة‭ ‬السعودي‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القصبي،‭ ‬وسفير‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشمري‭.‬

فيما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬ووزير‭ ‬النفط‭ ‬إحسان‭ ‬عبدالجبار‭ ‬إسماعيل،‭ ‬ووزير‭ ‬التجارة‭ ‬علاء‭ ‬أحمد‭ ‬حسن،‭ ‬وسفير‭ ‬العراق‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬عبدالستار‭ ‬هادي‭ ‬الجنابي‭.‬

وكان‭ ‬الكاظمي‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبليه‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الدولي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬رحب‭ ‬به‭ ‬وبمرافقيه‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬الشبكة‭ ‬الخليجية‭ ‬وشبكة‭ ‬العراق

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬وقعت‭ ‬هيئة‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ووزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقية،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة،‭ ‬عقد‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬شبكة‭ ‬الربط‭ ‬الخليجي‭ ‬وشبكة‭ ‬كهرباء‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ووزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬إحسان‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭.‬

وبحسب‭ ‬‮«‬واس‮»‬،‭ ‬يأتي‭ ‬توقيع‭ ‬هذا‭ ‬العقد،‭ ‬‮«‬ترجمةً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬العراق‭ ‬وازدهاره‭.‬

ووقع‭ ‬العقد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬هيئة‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬الخليجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬الخليجي‭ ‬الدكتور‭ ‬نايف‭ ‬العبادي،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقية‭ ‬المهندس‭ ‬عادل‭ ‬كريم‭ ‬المخول‭ ‬بصلاحيات‭ ‬الوزير‭ ‬لإدارة‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭.‬