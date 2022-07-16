اخبار دوليه – بايدن: أجريت مباحثات مهمة مع الملك سلمان وولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬من‭ ‬جدة‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬السبت،‭ ‬إنه‭ ‬أجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬مهمة‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وأعلن‭ ‬بايدن‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬ستغادر‭ ‬مواقعها،‭ ‬مما‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬والسياحة‭.‬

وشدد‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تثبيت‭ ‬ودعم‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬اتفقت‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬الهدنة‭ ‬وتمديدها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬أنه‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬الاحتياجات‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬للسعودية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬ملف‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬أجرينا‭ ‬مباحثات‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بضمان‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭.. ‬وأفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعي‭ ‬لزيادة‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬لأميركا‮»‬‭. ‬كما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬ستشاركنا‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‮»‬‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬كشف‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬على‭ ‬ربط‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬بالعراق‭ ‬بشبكة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬السعودية‭ ‬والكويت‮»‬‭.‬

كما‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭ ‬‮«‬على‭ ‬شراكات‭ ‬بشأن‭ ‬تقنية‭ ‬انترنت‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5G‭ ‬‮«‬‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬لن‭ ‬تترك‭ ‬‮«‬فراغاً‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لروسيا‭ ‬والصين‮»‬‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬آخر،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الخليج 365‭ ‬واتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬بحق‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بايدن‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬زيارة‭ ‬محورية‭ ‬لمناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬الطاقة‭ ‬والسياسة‭ ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬الخليج‭ ‬وواشنطن‭.‬

وقد‭ ‬استقبله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬حيث‭ ‬أجريا‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬ثنائية‭.‬