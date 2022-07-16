رئيس المؤتمر يعزي القيادي الفرجي بوفاة شقيقه

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ عبدالله محمد الفرجي عضو اللجنة الدائمة بوفاة شقيقه الحاج احمد الفرجي. بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ عبدالله محمد الفرجي عضو اللجنة الدائمة بوفاة شقيقه الحاج احمد الفرجي. وعبر أبوراس في البرقية باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص تعازيه وعميق مواساته لعبد الحميد احمد الفرجي وإخوانه وكافة ال الفرجي بمديرية نهم محافظة صنعاء ساىلا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته إنا لله وانا اليه راجعون .

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