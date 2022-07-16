الشريف يعزي بوفاة القيادي حسن موسى

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة. في وفاة القيادي المؤتمري حسن محمد موسى .وأشاد الشريف في البرقية التي بعثها إلى حسن حسن محمد موسى وإخوانه وكافة ال موسى في مديرية قفل شمر محافظة حجة بمناقب والدهم الفقيد حسن محمد موسى الذي كان عضوا قياديا سابقة ومسؤولا ماليا للمجلس المحلي بمديرية قفل شمر .

وعبر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي برحيل الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته إنا لله وانا اليه راجعون