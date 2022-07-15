شكرا لقرائتكم خبر عن ليس كريستيانو.. عملاق سعودي يخطط لخطف سفاح مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ارتبط إسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دون الإفصاح عن إسم النادي.

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع كافاني

وأشارت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن نادي النصر السعودي، أبدى رغبته في الحصول على خدمات الأوروجوياني إدينسون كافاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير أن نادي ‎النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، تواصل مع والتر جوليلموني وكيل أعمال المهاجم الدولي الأوروجوياني ‎إدينسون كافاني، من أجل معرفة رأي اللاعب في الانتقال إلى العملاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن إدارة نادي النصر السعودي، عبرت عن رغبتها في التعاقد مع كافاني بعقد لمدة موسمين. وكان إدينسون كافاني، رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في نهاية الموسم المنصرم.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

مهارات وأهداف كافاني