شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قوي يقرب الاتحاد من التعاقد مع طارق حامد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ارتبط إسم الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

طارق حامد يوقع مع اتحاد جدة

وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة نادي اتحاد جدة وقعت مع المصري طارق حامد، إلا أن المدير الفني للفريق، نونو سانتو، رفض ضم اللاعب.

جماهير اتحاد جدة ترحب بطارق حامد

وعلى الرغم من ذلك، فإن جماهير نادي اتحاد جدة، أعلنت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقال اللاعب إلى العميد. حيث رحبت الجماهير وعبرت عن سعادتها بقدوم طارق حامد إلى صفوف اتحاد جدة، ليزامل الدولي المصري أحمد حجازي.

ولم يعلن اتحاد جدة أو يصرح أي مسئول عن انتقال طارق حامد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وينتهي عقد طارق حامد مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى الآن لتوقيع عقد جديد.

طارق حامد