شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يوقع عقوبة صارمة على نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، قرر توقيع عقوبة صارمة على نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

وأكدت التقارير، إلى أن بن نافل قرر توقيع عقوبة قوية على البرازيلي ميشيل لاعب الفريق، بخصم جزء من راتبه داخل الفريق بسبب تصريحاته الأخيرة.

الهلال يعاقب ميشيل بخصم مستحقاته

وشهدت الساعات القليلة الماضية، غضب كبير داخل إدارة الزعيم من اللاعب، بعدما أكد اللاعب على عدم سعادته بالبقاء بين صفوف الفريق.

وتابع اللاعب في تصريحات نشرها حساب "VIVA SPORT البرازيلي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "واجهت بعض الصعوبات في غرفة ملابس الهلال، لذا كانت البداية غير جيدة، وتفاجئت بأن بعضًا من نجوم الفريق، يسبوني ويصفوني بالمجنون".

ميشيل يكشف سبب رغبته في الرحيل عن الهلال

وأضاف: "أتذكر، كنت استمع إلى بعض الأغاني في غرفة ملابس الهلال، بسماعاتي الخاصة، لكن أحد اللاعبين، أغلق السماعة دون استئذان قبل أن تنتهي الأغنية التي كنت أستمع لها، وشعرت كأنني موظف".

وانتقل ميشيل إلى صفوف الهلال السعودي قادمًا من فلامنجو البرازيلي، ونجح مع الفريق في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي".

وتشير بعض التقارير الصحفية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن ميشيل اتخذ قراره ويرغب في الرحيل والعودة مرة أخرى إلى صفوف فلامنجو البرازيلي، بداية الموسم الجديد.

مهارات ميشيل