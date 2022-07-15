ولي العهد والرئيس الأمريكي يناقشان سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، في قصر السلام بجدة، أمس، جلسة مباحثات رسمية، كما ترأسا اجتماعا موسعا للجانبين.

وجرى استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم.

حضر جلسة المباحثات الرسمية والاجتماع الموسع، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية (الوزير المرافق) الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير.

فيما حضر من الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائبة مساعد الرئيس نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الالكترونية والناشئة آن نويبرغر، ونائب مساعد الرئيس المنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي بريت ماكغريغ، والمنسق الرئاسي الخاص السيد آموس هوكستاين، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والمبعوث الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، ومدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي ستيفاني هاليت.