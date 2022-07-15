عبدالعزيز بن سلمان يزور معرض «رحلة الانتقال الأخضر للمملكة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان معرض «رحلة الانتقال الأخضر للمملكة» المقام على هامش قمة جدة للأمن والتنمية؛ بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، حيث وقف على آخر الاستعدادات لانطلاق المعرض.

ويركز المعرض على دور القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في تعزيز التحول الأخضر ضمن رؤية المملكة 2030، بدءا بتهيئة المتطلبات اللازمة لذلك وتخصيص الاستثمارات الكافية، التي تعد استراتيجية تشمل جميع السياسات التنموية للمملكة، حيث تتبوأ المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية للأداء البيئي، مما أسهم في تعزيز تحولها إلى مركز يقود العالم في التصدي لسلبيات التغير المناخي.

ويقام المعرض الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 700 م2، في بهو القاعة الرئيسة للاجتماعات في مركز المؤتمرات بفندق الريتز كارلتون في جدة، ويشتمل على سبعة أقسام يركز كل منها على إبراز إحدى مراحل التحول.

ويشرح المعرض للزوار مبادرتي «السعودية الخضراء»، و»الشرق الأوسط الأخضر» وأهداف المبادرتين، اللتين أطلقهما ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والمبادرات المنبثقة عنهما، وحجم الاستثمارات فيهما.

ويوضح المعرض نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أعلنت المملكة عن تبنيها له، وإبراز دور وأهمية المملكة كمورد عالمي، مسؤول ويوثق به لإمدادات الطاقة، وجهودها في إجراء الدراسات والبحوث في مختلف مجالات صناعة الطاقة لتعزيز إمكاناتها، وتطوير قدراتها.

ويعمل المعرض على خلق وظائف نوعية، وجذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى 13 قطاعا اقتصاديا استراتيجيا، تشمل 54 شركة، ويبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة فيها حوالي تريليون ريال بحلول عام 2025م.

عن المعرض:







يستخدم وسائل العرض المتنوعة، المسموعة والمرئية والالكترونية والتفاعلية



توفير بعض المعروضات الحقيقية »السيارات الكهربائية وغيرها«وجود عدد من أبناء وبنات المملكة لاستقبال الزوار وتقديم الشرح الوافي لهم عن المعرض وموضوعاته



يلقي الضوء على أهم ملامح توجهات المملكة نحو الاستدامة ومنها:



- تنويع موارد الاقتصاد الوطني

- تطوير قطاعات اقتصادية استراتيجية

- العمل على خلق وظائف نوعية