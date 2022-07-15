21 ألف طالب ومتدرب سعودي يدرسون بالجامعات الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على أهمية الشراكة والتعاون التعليمي مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التعليم العام والجامعي والبحث العلمي والابتكار، في ظل العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأوضح الوزير مدى اهتمام وزارة التعليم بتعزيز التعاون المستقبلي مع الجانب الأمريكي في النواحي العلمية والتعليمية، خاصة وأن هناك 20,639 طالبا ومتدربا سعوديا يدرسون في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية، وقد بلغ عدد الطلبة السعوديين المتخرجين من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ17 سنة الماضية أكثر من 167,729 طالبا وطالبة. التعاون التعليمي في أرقام 20,639 إجمالي عدد الدارسين بالولايات المتحدة 167 ألف سعودي تخرجوا من جامعات أمريكية 318 منحة سنوية للطلبة الأمريكيين 167 طالبا وطالبة أمريكيا يدرسون بالمملكة289 اتفاقية شراكة بين البلدين 125 اتفاقية للتعاون العلمي والبحثي 38 مذكرة تفاهم 6 برامج تنفيذية لتدريب الطلاب والطالبات 120 عقدا للخدمات تم توقيعها

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