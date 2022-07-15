خادم الحرمين والرئيس الأمريكي يبحثان تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام بجدة، أمس، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان. كما حضره من الجانب الأمريكي، معالي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن وصل إلى جدة، أمس، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر يومين، وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية (الوزير المرافق) الأميرة ريما بنت بندر.

وتعكس زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة نجاح سياساتها الخارجية التي حدد قواعدها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد والتي جعلت للمملكة دورا مهما ومؤثرا في رسم مسار الأحداث الإقليمية والعالمية، كما تكتسب الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي ضمن أول زيارة للرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وتعقد خلالها في المملكة قمة سعودية أمريكية وقمة خليجية أمريكية بمشاركة العراق ومصر والأردن؛ وهو ما يعكس مكانة المملكة ودورها المحوري في أمن واستقرار المنطقة وحرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.