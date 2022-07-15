شكرا لقرائتكم خبر 77 عاما على إبحار العلاقات السعودية الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعززت أول زيارة ملكية رسمية في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز بدعوة من الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور عام 1957م، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أثمرت زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز آنذاك عن تأسيس شراكة سعودية أمريكية لعمل مشروعات التنمية في المملكة، والاتفاق على تأسيس اللجنة الاقتصادية السعودية الأمريكية المشتركة.الطراد« يو إس إس كوينسي»
الصنع 1943م
الطول 673 قدما 5 بوصات (205.26 م)
العرض 70 قدما 10 بوصات (21.59 م)
السرعة 33 عقدة (61 كلم/ساعة، 38 ميلا/ساعة)
طراد ثقيل من طراز بالتيمور
كان تابعا للبحرية الأمريكية
ثالث سفينة تحمل الاسم كوينزي.
العلاقات الدبلوماسية:
أول بعثة دبلوماسية دائمة وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين في عام 1940م.
أول مبعوث أمريكي «بيرت فيش».
أول قنصلية أمريكية في جدة عام 1942م.
أول مكتب دبلوماسي سعودي في واشنطن افتتح عام 1944م.
أول سفير في أمريكا أسعد الفقيه.
كانت هذه تفاصيل خبر 77 عاما على إبحار العلاقات السعودية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.