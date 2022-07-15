77 عاما على إبحار العلاقات السعودية الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأسست العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا والسعودية خلال لقاء تاريخي على متن الطراد الأمريكي «يو إس إس كونسي»، جمع الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945م، وحينها أبحرت العلاقات السعودية الأمريكية تحمل على متنها القضايا العربية، لتصل وفق التطورات الدولية إلى تحالف استراتيجي مختلف.

وعززت أول زيارة ملكية رسمية في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز بدعوة من الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور عام 1957م، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أثمرت زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز آنذاك عن تأسيس شراكة سعودية أمريكية لعمل مشروعات التنمية في المملكة، والاتفاق على تأسيس اللجنة الاقتصادية السعودية الأمريكية المشتركة.

الطراد« يو إس‌ إس كوينسي»

الصنع 1943م

الطول 673 قدما 5 بوصات (205.26 م)

العرض 70 قدما 10 بوصات (21.59 م)

السرعة 33 عقدة (61 كلم/ساعة، 38 ميلا/ساعة)

طراد ثقيل من طراز بالتيمور

كان تابعا للبحرية الأمريكية

ثالث سفينة تحمل الاسم كوينزي.

العلاقات الدبلوماسية:

أول بعثة دبلوماسية دائمة وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين في عام 1940م.

أول مبعوث أمريكي «بيرت فيش».

أول قنصلية أمريكية في جدة عام 1942م.

أول مكتب دبلوماسي سعودي في واشنطن افتتح عام 1944م.

أول سفير في أمريكا أسعد الفقيه.