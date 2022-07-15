تأهل المغرب وتونس لبطولة العالم لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن المنتخب المغربي المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد عقب تأهله للدور قبل النهائي ببطولة أمم أفريقيا، المقامة في مصر، وذلك عقب فوزه على غينيا 28/‏24 أمس الجمعة في دور الثمانية من البطولة.

وشهد الشوط الأول سيطرة من المنتخب الغيني الذي استطاع في بعض الأحيان التفوق بفارق ثلاثة أهداف، ولكن المنتخب المغربي تمكن من العودة في النتيجة واستطاع أن ينهي الشوط الأول متقدما بفارق هدف 14/13. وبهذا الفوز أصبح المنتخب المغربي أول المتأهلين للدور قبل النهائي بالبطولة الأفريقية.

وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم 2023، في بولندا والسويد.

وفاز منتخب تونس على الكونغو الديموقراطية 34/‏40 أمس أيضا، ضمن منافسات دور الثمانية.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب التونسي أيضا تأهله لبطولة العالم.