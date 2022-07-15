إسحاقي يعرب عن اعتزازه لرعاية خالد بن حمد البطولة الآسيوية لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد عن عظيم شكره واعتزازه بتفضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، برعاية البطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب لكرة اليد.
وقال إسحاقي إن الاتحاد البحريني لكرة اليد يعتز بهذه الرعاية الكريمة التي تعكس حجم الاهتمام الذي يوليه سموه للرياضة البحرينية وما يقدمه من دعم لا محدود لهذا القطاع، مشيرا الى أن هذا الدعم كان له الأثر المباشر في وضع مملكة البحرين على منصات الدول المتقدمة في هذا المجال، وبفضله أيضا أصبحت البحرين محطا لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية وفي جميع الألعاب المختلفة.
وأكد رئيس اتحاد اليد أن هذه الرعاية ستكون لها انعكاسات إيجابية كثيرة في نجاح الحدث الآسيوي المهم، وستنال البطولة القدر الكبير من التميز التنظيمي والإعلامي، علاوة على الحضور والمتابعة من قبل الشارع الرياضي في البحرين، معربا عن ثقته في الكوادر البحرينية العاملة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب، من أجل الظهور بأفضل صورة تنظيمية للبطولة.
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