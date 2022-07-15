هندرسون وصلاح يمنحان ليفربول فوزًا وديًا على كريستال بالاس

محمد بن مسعود - الدمام - سنغافورة – (أ ف ب):
اختتم ليفربول جولته التحضيرية للموسم الجديد في جنوب شرق آسيا، بالفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين سجلهما جوردان هندرسون والمصري محمد صلاح، خلال مباراة ودية أقيمت في سنغافورة أمس الجمعة. وافتتح قائد «الريدز» هندرسون التسجيل لفريقه في الدقيقة 12، قبل أن يضاغف صلاح النتيجة في مستهل الشوط الثاني، ليثير حماسة الجماهير التي كانت حاضرة في الملعب الوطني.
وأجــرى الفريقان تبديلات عدة خلال المباراة، إذ سعى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب ونظيره الفرنسي في كريستال بالاس باتريك فييرا إلى منح اللاعبين تدريبا جيدا قبل بداية الموسم الجديد الشهر المقبل.
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