البطل منفردي يتأهل لنصف نهائي الدورة العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل البطل البحريني علي منفردي للدور نصف النهائي لمنافسات الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب العالمية 2022 المقامة حاليًا في مدينة بيرمينغهام بولاية ألاباما الأمريكية، وذلك بعد منافسة شرسة في المجموعة الأولى والتي تساوى فيها اللاعبون الثلاثة، وهم منفردي والكندي ميشيل شيهان والإماراتي محمد العامري، إذ فاز منفردي على الكندي وخسر من الإماراتي، بينما الكندي خسر من منفردي وفاز على الإماراتي، وبالتالي تساوى اللاعبون الثلاثة بفوز واحد لكلٍ منهم، ومن ثم تأهل الكندي شيهان متصدرًا للمجموعة، بينما تأهل منفردي ثانيًا وسيلتقي في نصف النهائي بالأمريكي كيم ادموند.

وفي حال فوز منفردي في نصف النهائي فإنه سيضمن الحصول على إحدى الميداليات لمملكة البحرين، ولو خسر فسيلعب على الميدالية البرونزية في لقاء تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.