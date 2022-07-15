«الأحمر» يسجّل انتصارًا عريضًا على حساب باكستان.. و«اليابان» يجتاز الهند

محمد بن مسعود - الدمام - سجّل منتخبنا الوطني للشباب انتصارًا عريضًا في افتتاح مبارياته في بطولة آسيا السابعة عشر للشباب لكرة اليد التي انطلقت يوم أمس الجمعة بتنظيم من الاتحاد البحريني اللعبة، إذ تمكّن منتخبنا من الفوز على نظيره الباكستاني بنتيجة 51-26 في اليوم الأول من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة، وبات على بعد خطوة واحدة من العبور إلى الدور نصف النهائي والتأهل رسميًا لبطولة كأس العالم القادمة للشباب 2023 بألمانيا واليونان. وكان الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية انتهى تقدم منتخبنا بواقع 27-13.

ويتساوى منتخبنا الوطني مع نظيره المنتخب الياباني بنقطتين في صدارة المجموعة الأولى، وذلك بعد أن تمكن المنتخب الياباني من الفوز على المنتخب الهندي بنتيجة 49-11، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم اليابان بواقع 25-6، لتتضح الصورة في المجموعة بانحصار المنافسة بين منتخبنا ونظيره الياباني على المركز الأول.

وبالعودة إلى مجريات المباراة، فقد كانت البداية صعبة ومتكافئة بين الفريقين حتى الدقيقة 9، إذ ساد التعادل على نتيجة المباراة، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً بعد أن نجح المنتخب في تكثيف قوته وتركيزه الدفاعي والاعتماد على التحول السريع بالكرة من الدفاع إلى الهجومي (فاست بريك)، مع دخول اللاعبين في أجواء البطولة، وهو ما أثمر عن أخذ المنتخب للأسبقية بفارق 3 أهداف، أجبر من خلاله مدرب المنتخب الباكستاني على طلب الوقت المستقطع الأول في المباراة، إلا أن ذلك لم يوقف اندفاع لاعبي المنتخب ومكنهم من مواصلة الأداء القوي وإنهاء الشوط الأول بفارق 14 هدفًا.

وفي الشوط الثاني لم يجد المنتخب صعوبة كبيرة في مواصلة الأداء القوي دفاعيًا وهجوميًا، على الرغم من التغيرات التي أجراها المدرب الوطني عادل السباع على تشكيلة اللاعبين، وذلك بهدف إراحة اللاعبين للمباريات القادمة وإعطاء الفرصة أمام جميع اللاعبين لإثبات إمكانياتهم، وهو ما رفع من مستوى المنتخب في ظل رغبة اللاعبين في التسجيل وتوسيع الفارق، وذلك بعد أن ضمن المنتخب الانتصار في المباراة.

وتنوعت الحلول الهجومي لدى المنتخب في المباراة، مع الأريحية التي كانت لدى اللاعبين بفضل الفارق الكبير في الأهداف، في الوقت الذي كان الاعتماد على دفاع 5-1 في أغلب الفترات. وحصل لاعب منتخبنا الوطني حسن خليل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك بعد الأداء الذي قدّمه وتسجيله للعديد من الأهداف التي رجحت كفة المنتخب في تحقيق الانتصار.

مباراتا اليوم

وتُقام مساء اليوم السبت مباراتان لحساب المجموعة الأولى من البطولة، إذ يلتقي في المباراة الأولى المنتخب السعودي مع المنتخب الإيراني في الساعة 4:00 مساءً، بينما تجمع المباراة الثانية بين المنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب الكويتي في الساعة 6:30 مساءً، في مباراة ينتظر أن تكون قوية ومثيرة بين المنتخبين.