توخيل: سترلينج إضافة كبيرة لتشيلسي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدرب تشيلسي توماس توخيل، أن الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج المنضم حديثا للفريق، سيشكل إضافة مهمة.

وقال توخيل، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «سيكون (سترلينج) إضافة كبيرة لنا.. آمل أن يساعد في تشكيل فريقنا، من خلال الظهور بصورته الحقيقية».

وأضاف: «بالنسبة لي، هو لاعب هائل، وله تأثير كبير في السنوات الأخيرة على كرة القدم الإنجليزية.. كما أنه في عمر مثالي الآن (27 عامًا) لتحمل المسؤولية تجاه اللاعبين الشباب، وأن يكون مثالاً يحتذى به».

وبعدما بدأ مسيرته الكروية في ليفربول، انتقل سترلينج إلى مانشستر سيتي في عام 2015، قبل أن ينضم إلى صفوف البلوز مؤخرًا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بعقد لمدة 5 سنوات.

وتابع توخيل: «ما قدمه (سترلينج) لسنوات بالنظر إلى عمره، وتعطشه للمسؤولية، وأسلوبه في اللعب ومقدار حدته، أمر رائع.. هذا هو المعيار في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو بالضبط ما نحتاج إليه».