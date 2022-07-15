أنشيلوتي: ميركاتو الريال انتهى.. ومباراة برشلونة ليست ودية

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، مؤتمرًا صحفيًا لوسائل الإعلام الدولية، قبل مواجهة كلوب أمريكا المكسيكي، في إطار الجولة التحضيرية للفريق الملكي.

وتحدث أنشيلوتي، خلال المؤتمر، عن إمكانية استخدام لاعبه البلجيكي، إيدين هازارد، كمهاجم وهمي، قائلاً: «لدينا العديد من الخيارات لهذا الموقع.. بنزيما هو المهاجم رقم 1، لكن علينا أن نفهم أنه سيكون موسمًا غريبًا ومختلفًا، حيث سيتخلله المونديال، وعلينا أن نرى خيارات مختلفة».

وأضاف: «فكرتي هي محاولة رؤية إيدين في هذا الموقع.. بالنظر إلى الجودة التي يتمتع بها وصفاته، قد يكون من الجيد لنا اختباره هناك.. إنها حالة مماثلة لأسينسيو».

وبخصوص الانتقالات الصيفية، قال: «لا يمكنني الحديث عن التعاقدات.. لكنني أقول بالفعل إن كل شيء انتهى، لن نوقع مع أي شخص.. نحن بخير على هذا النحو».

وعن فترة ريال مدريد الإعدادية، قال المدرب الإيطالي: «لدينا فترة تمهيدية مهمة، نشعر دائمًا بالرضا هنا في الولايات المتحدة، وسننافس فرقًا قوية.. كلوب أمريكا أحدها».

وأردف: «لن تكون المباراة أمام برشلونة ودية أبدًا، إنه الفريق الذي نحترمه كثيرًا، والذي يتمتع بأكبر قدر من التنافس.. ستكون مباراة تنافسية للغاية».

وبشأن لاعبي ريال مدريد الجديدين، أنطونيو روديجر وأوريلين تشواميني، قال أنشيلوتي: «التعاقدات تجلب جودة رائعة للفريق.. إنهما في مركزيهما أفضل ما يمكن العثور عليه في السوق».

واستكمل: «روديجر مدافع مركزي رائع، وتشواميني صغير جدًا، ولديه الكثير من التوقعات، إنه لاعب دولي بالفعل مع فرنسا.. سنعمل خلال هذه الجولة (التحضيرية) على دمجهما في تشكيلتنا».