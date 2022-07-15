عرض غير متوقع.. هل يخون رونالدو ريال مدريد؟

محمد بن مسعود - الدمام - يحوم الغموض حول مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق موسم 2022-2023، في ظل تقارير صحفية تفيد برغبة اللاعب في الرحيل.

الدولي البرتغالي عاد لملعب أولد ترافورد العام الماضي، لكن تألقه على الصعيد الفردي أفسده فشل فريقه على المستوى الجماعي بخروجه خالي الوفاض، فضلاً عن فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة «ESPN»، فإن نادي أتلتيكو مدريد دخل سباق التعاقد مع صاحب الـ37 عامًا، أملاً في جلبه لملعب واندا متروبوليتانو.

كما أشارت الشبكة نفسها إلى أن بايرن ميونخ ما زال خيارًا محتملاً للأسطورة البرتغالي، رغم نفي مسؤوليه اهتمامهم بضمه مؤخرًا.

وسيكون صعبًا على رونالدو ارتداء قميص الروخي بلانكوس، لا سيما أنه أسطورة ريال مدريد وهدافه التاريخي، مما سيجعل هذه الخطوة بمثابة خيانة بالنسبة لجماهير الميرينجي.

يذكر أن رونالدو أمضى 9 سنوات داخل ملعب سانتياجو برنابيو قبل رحيله صوب يوفنتوس في 2018، وذلك بعدما سجل مع ريال مدريد 450 هدفًا بكافة البطولات.