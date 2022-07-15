أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 651 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 802586 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 487 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 787198 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9229 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 151 حالة.



كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 651 إصابة بكورونا وتعافي 487 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.