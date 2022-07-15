شكرا لقرائتكم خبر عن عرض برازيلي ضخم لضم نجم الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن عرض من أحد أندية البرازيل من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عروض برازيلية لضم ميشيل:

وتلقى نادي الهلال، عرضًا ضخمًا من أحد أندية البرازيل، للظفر بخدمات ميشيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي.



وحسبما ذكرت صحيفة "fogaonet" البرازيلية، فإن هناك عددًا من أندية البرازيل، لديهها رغبة في الظفر بخدمات ميشيل نجم الهلال.

واوضحت أن هناك 3 عروض وصلت إلى نادي الهلال السعودي من أندية باتوفوجو، فلامنجو وساو باولو.

وأشارت إلى أن هناك عرض رسمي وحيد من بوتافوجو البرازيلي، حيث جاءت قيمته 6 مليون يورو أي 22 مليون ريال سعودي من أجل شراء 50% فقط من عقد ميشيل.

وأكدت أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل رفض العرض، ولكن اللاعب يشعر بحالة من عدم الراحة مع النادي السعودي بسبب عدم القدرة على التأقلم مع ثقافة الحياة المختلفة.