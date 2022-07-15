بايدن ثامن رئيس أمريكي يزور المملكة

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وفي 1978 زار الرئيس الأمريكي جيمي كارتر المملكة وبحث مع الملك خالد مشروع كارتر لتحريك عملية السلام بين العرب وإسرائيل.فيما كان جورج بوش أكثر رؤساء أمريكا زيارة للمملكة التي زارها 3 مرات، أعوام 1990 و1991 و1992 لظروف غزو الكويت وحرب الخليج الثانية.
وفي عام 1994 كانت المملكة من أوائل الدول التي بادر بيل كلينتون لزيارتها مع بداية توليه الحكم والتقى الملك فهد بن عبدالعزيز.
وزار جورج بوش الابن المملكة مرتين، وكان لافتا أنهما في عام واحد، في يناير 2008، ومايو من العام نفسه.
أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقد زار المملكة في يونيو 2009. وفي يناير 2015 زار أوباما المملكة للتعزية في وفاة الملك عبدالله.
وفي مايو 2017 زار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السعودية وحضر القمة الأمريكية - الإسلامية التي جمعته مع قادة 55 دولة عربية وإسلامية في الرياض لبحث مكافحة الإرهاب، وأبرمت في الزيارة اتفاقيات تجارية بين السعودية والولايات المتحدة تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار.
جو بايدن 2022 يوليو
دونالد ترمب 2017
باراك أوباما 2016 - 2014 - 2009
جورج دبليو بوش 2008
بيل كلينتون 1994
جورج بوش الأب - 1992 1990
جيمي كارتر 1978
ريتشارد نيكسون 1974
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