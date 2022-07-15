الثقافة تدشن »جاكس للفنون« في قلب الدرعية

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ويقدم المهرجان رحلة إبداعية عبر نوافذه المكونة من عدة محطات تأخذ الزوار في تجربة فنية مترابطة وممتعة، والتي تبدأ من النافذة الأولى «رحلة الانطلاق» التي يبدأ من خلالها الزائر رحلته بمروره على 5 محطات تستثير فضوله وتخاطب حواسه، ويختتم الزائر رحلته الفنية بالنافذة السادسة «العُبور» وهي منطقة مفتوحة تضم مجموعة من المجسمات والأعمال الفنية التفاعلية التي تزين المنطقة، وتعزز تجربة الزوار من خلال ارتباطها بهوية المهرجان، ويبرز في هذه المنطقة «السلفي العملاق» وهو عمل تفاعلي يمثل عملية بناء الهوية الرقمية في الشبكات الاجتماعية، وتمجيد الأنا وكيفية التكيف مع المجريات الرئيسة في الحياة لاستعراضها على الإنترنت، بالإضافة إلى «جدارية شجرة البن»، «ألوان على الأرض»، «إطار الخيوط».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الثقافة أمس أنشطة مهرجان «جاكس للفنون» بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك في مقر بينالي الدرعية بحي جاكس في محافظة الدرعية، والذي يستهدف جميع شرائح المجتمع، ويوفر مساحة لتذوق الإبداعات الفنية المحلية والعالمية حتى يوم السبت 23 يوليو الجاري.ويقدم المهرجان رحلة إبداعية عبر نوافذه المكونة من عدة محطات تأخذ الزوار في تجربة فنية مترابطة وممتعة، والتي تبدأ من النافذة الأولى «رحلة الانطلاق» التي يبدأ من خلالها الزائر رحلته بمروره على 5 محطات تستثير فضوله وتخاطب حواسه، ويختتم الزائر رحلته الفنية بالنافذة السادسة «العُبور» وهي منطقة مفتوحة تضم مجموعة من المجسمات والأعمال الفنية التفاعلية التي تزين المنطقة، وتعزز تجربة الزوار من خلال ارتباطها بهوية المهرجان، ويبرز في هذه المنطقة «السلفي العملاق» وهو عمل تفاعلي يمثل عملية بناء الهوية الرقمية في الشبكات الاجتماعية، وتمجيد الأنا وكيفية التكيف مع المجريات الرئيسة في الحياة لاستعراضها على الإنترنت، بالإضافة إلى «جدارية شجرة البن»، «ألوان على الأرض»، «إطار الخيوط».

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