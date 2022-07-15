شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 36 مصلى بالمسجد الحرام لأول جمعة بعد الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الإدارة العامة للتفويج، ممثلة في إدارة تفويج المصلين التابعة لوكالة التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 36 مصلى داخل المسجد الحرام، لأداء صلاة أول جمعة بعد الحج.

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف العتيبي أن المصليات التي جرى تخصيصها لأداء صلاة الجمعة وزعت على البدروم والدور الأرضي، والدور الأول، والسطح، وتوسعة الملك فهد وسطح المسعى.

ولفت إلى أنه يجب الحرص على عدم وجود تكدس وتجمع في جميع المصليات، وفي حال امتلاء المصليات المخصصة يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.

وقال العتيبي «يأتي ذلك ضمن إشراف ودعم سعادة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، وتنفيذا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

توزيع المصليات:

4 بالبدروم

4 بالدور الأرضي

9 بالدور الأول

6 بالسطح

4 بتوسعة الملك فهد في الدور الأرضي

3 بسطح المسعى