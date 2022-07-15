تجريف التربة يوقع بـ4 مخالفين بالرياض

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وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، 999 و996 في بقية مناطق المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والمصرية والسورية، لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض، باستخدام 5 آليات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، 999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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