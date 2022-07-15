بدء التسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب - ووكيل رقيب - وعريف) للرجال، وذلك خلال المدة من اليوم و حتى الخميس 22 / 12 / 1443هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://jobs.sa.

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